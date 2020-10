Bondsdag vrouwenbond HHK: Psalmen geven onderwijs en bieden troost

In Psalm 1 wordt gevraagd hoe u staat tegenover God: rechtvaardig of goddeloos. „Bent u als een frisse boom, geplant aan waterbeken of bent u als kaf dat door de wind wordt weggeblazen?”

Dit vroeg ds. P. Verhaar donderdag in zijn lezing op de bondsdag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond in de Bethelkerk te Lunteren. De predikant uit Zuilichem sprak over ”Onderwijs in de psalmen”. Ds. D. J. Diepenbroek, predikant te Rouveen, sprak over ”Troost uit de psalmen”.

„De psalmen geven ons onderwijs, niet alleen voor ons verstand, maar ze geven ook geestelijk onderwijs”, zei ds. Verhaar. In het begin van Psalm 1 wordt ons de weg gewezen: we zijn welgelukzalig of we wandelen op de weg der goddelozen. „Op welke weg wandelt u?” vroeg de predikant. „Wandelen in de vreze des Heeren is de hoogste norm. In het gestoelte der spotters gaat het van kwaad tot erger. Het gaat van wandelen naar staan en ten slotte naar zitten.”

Lust hebben in de vreze des Heeren gaat gepaard met het dag en nacht overdenken van Gods wet, aldus ds. Verhaar. „Als rechtvaardige, zoals de psalm hem noemt, krijgt hij onderwijs. Dat is als water voor de boom, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het blad niet afvalt.”

De vrucht die de boom geeft, komt volgens de predikant uit Christus. „Zegt de Schrift niet dat uw vrucht uit Mij gevonden is?”

De psalm vergelijkt de goddeloze met kaf dat door de wind wordt weggeblazen. „Zo iemand stelt zijn vertrouwen niet op God. Wat een verschil met de rechtvaardige”, zei ds. Verhaar. „Die kent zijn weg, maar die van de goddeloze zal vergaan. Het is van tweeën een”, aldus de predikant. „Of u bent als een boom, geplant aan waterbeken. Of u bent als kaf, dat weggeblazen wordt door de wind.”

Troost

„Troost uit de psalmen.” Alsof het onomstotelijk vaststaat dat psalmen troosten, aldus ds. Diepenbroek. „De psalmen zijn geen successtory”, zei hij. „Wel gaat in het psalmboek het hart open. Niets menselijks is ons daarin vreemd.” Het gaat daarin over moeiten, zorgen, vragen, worstelingen, vreugden en verwachtingen.

De predikant wees daarbij op Psalm 71. In de moeiten van het leven, als mensen zich tegen ons keren, als binnenpraters ons wijs willen maken dat wij geen heil bij God hebben en we tevergeefs op God hopen. Ds. Diepenbroek: „Toch roept de dichter dat wanneer lichaamskrachten wijken en het geestelijk donker is in de avond van het leven: „Verwerp mij niet.””

De nood die de psalmdichter verwoordt, roept volgens de predikant herkenning op. „Dat geeft iets vertroostends. Ik ben niet de enige die door deze storm moet gaan.” De dichter reikt ook woorden aan om te bidden. „Ook als we soms niet weten wat wij bidden moeten: „Wees niet verre van mij.”” Verder stelde ds. Diepenbroek dat de Heere ook troost wil geven door het lezen en zingen van de psalmen.

De predikant wees ook op de jubel van de dichter in Psalm 71: „Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom troosten.” Volgens ds. Diepenbroek kan ”rondom” ook betekenen ”omsingelen”. Dat is: Gij zult mij van alle kanten omsingelen en troost doen wedervaren. „De Heere omsingelt niet alleen, maar weet altijd een bres te vinden om met Zijn vertroostingen het leven van de Zijnen binnen te komen.”

Met tal van voorbeelden liet ds. Diepenbroek zien hoe Jezus in de psalmen geleefd heeft en uit de psalmen is vertroost. „Zo worden ook wij de psalmen in gedreven.”

Aan het slot van de bondsdag werd het project van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond voor het kinderwerk in Suriname officieel afgesloten. De opbrengst van het project bedroeg 20.000 euro en werd per cheque overhandigd aan ds. A. Meuleman. Deze diende vanaf 2014 als zendingspredikant in Suriname en keerde dit jaar terug.