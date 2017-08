Boko Haram zet in Kameroen opnieuw kinderen in voor zelfmoordaanslagen

Na een periode van betrekkelijke rust in het verre noorden van Kameroen heeft Boko Haram weer toegeslagen. In augustus werden negen personen vermoord en zes kinderen ontvoerd. Ook pleegde een kindstrijder van Boko Haram in Amchide een zelfmoordaanslag op acht spelende kinderen.

Dat berichtte de internationale organisatie Open Doors maandag.

Op 6 augustus liep het jonge kind naar acht spelende kinderen toe. Hij was door Boko Haram gerekruteerd en voorzien van een bom. Terwijl ze samen speelden, blies de kindstrijder zichzelf en de acht kinderen op. Eerder die dag waren de acht kinderen nog in de zondagsschool van de Evangelische kerk in Amchide geweest.

De inzet van kindstrijders is niet nieuw. UNICEF meldde dat Boko Haram dit jaar in Noord-Nigeria al vier keer zoveel kinderen heeft ingezet voor zelfmoordaanslagen als in 2016. Unicef: „We zijn zeer bezorgd over een ontstellende toename van wrede en geplande inzet van kinderen, en vooral meisjes, als menselijke bommen in Noordoost-Nigeria. In 2017 ging het om 83 kinderen, waarvan 55 meisjes, met name onder de leeftijd van 15 jaar. In 2016 ging het om 19 kinderen.”

In shock

Op 17 augustus werd de christen Adamu Nguda in Moskota vermoord. Hij was gevlucht voor het geweld uit zijn woonplaats Mouldougwa. Boko Haram-strijders overvielen het gezin in de nacht, doodden Adamu en ze ontvoerden de zes kinderen in de leeftijden van 3 tot 15 jaar. Adamu’s vrouw bleef in shock achter. Dezelfde dag werden door de strijders verschillende huizen in brand gestoken.

Lokale christenen verlaten hun huizen uit angst voor het geweld.