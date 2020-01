Boko Haram onthoofdt Nigeriaanse predikant Andimi

De Nigeriaanse predikant Lawan Andimi, die in handen van Boko Haram was gevallen, is maandag door de islamitische terreurgroep onthoofd. Dat meldde Christianity Today op haar website.

Andimi was naast voorganger ook voorzitter van de Christian Association of Nigeria (CAN) in de regio Michika. Boko Haram nam de predikant begin januari gevangen bij een aanval op het plaatsje Michika, in het noordoosten van het Afrikaanse land. Nigeria staat twaalfde op de vorige week verschenen Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.