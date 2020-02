Boko Haram doodt vijf christenen in Kameroen

Bij een aanval van de islamitische terreurgroep Boko Haram op het christelijke dorp Hidouwa in het uiterste noorden van Kameroen zijn halverwege januari vijf christenen om het leven gekomen.

De terreurgroep verwoestte daarnaast zeker 195 huizen tijdens de vier uur durende nachtelijke aanval. Dat meldde de christelijke Britse hulporganisatie Barnabas Fund eind vorige week.

De inwoners van het dorpje in de regio Extrême-Nord moesten in hun vlucht al hun bezittingen achterlaten, zegt een contactpersoon van de organisatie. „Op dit moment kunnen we niet terug naar ons dorp. Zelfs de soldaten hebben het dorp verlaten.”

Verschillende plaatsen in het gebied staan onder controle van de terreurgroep. Begin januari vielen 300 Boko Haramstrijders diverse dorpen in de regio binnen. Hierbij vielen ten minste zeven doden.

Inwoners zijn bezorgd dat de islamitische militanten de hele regio in handen krijgen. „Bid voor ons als christenen in het gebied”, aldus de contactpersoon van Barnabas Fund.