Boertjens weg bij baptisten Amsterdam

Joël Boertjens vertrekt per 1 januari 2021 als voorganger van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam.

„Heel verdrietig, we hadden het graag anders gezien”, twitterde hij vorige week.

De stap is niet vrijwillig, erkende hij maandag desgevraagd. Boertjens wil niet ingaan op de vraag of zijn boek ”Allen voor Eén”, waarin hij meer ruimte voor vrouwen in de kerk bepleit, hier heeft meegespeeld. „We hebben in oktober een gemeentevergadering, waarin we openheid van zaken geven.” Ds. O. Bottenbley, eveneens voorganger van De Verbinding en door Boertjens zelfs naar Amsterdam gehaald, denkt hier anders over. Boertjens: „Baptistengemeenten kennen vrouwelijke voorgangers. Het is een vrije kwestie gezien de autonomie van de gemeenten.”