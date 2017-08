Pioniersplek op Ameland

De hervormde gemeente van Ameland heeft een boerderij gekocht in Hollum, om deze in te richten als pioniersplek.

Dat viel onlangs te lezen in het Nederlands Dagblad.

Op haar website schrijft de kerkvoogdij dat het de bedoeling is dat er naast de bestaande gemeente een nieuwe gemeenschap ontstaat voor mensen die het Evangelie nog niet kennen of die zich niet meer betrokken voelen bij de kerk. De pioniersplek richt zich met name op jongvolwassenen.