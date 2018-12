Boekrol ontdekt uit tijd christenvervolging Japan

Een onlangs in een Japans museum ontdekte boekrol stamt mogelijk uit de eerste dagen van het christendom in Japan. Dit meldde de website persecution.org vrijdag.

De rol werd ontdekt in het SawadiMiki Kinenkan-museum in de stad Oiso, in de buurt van Tokyo. „De geschiedenis van dit zeldzame voorwerp onthult een tijdperk van immense vervolging van het vroege christendom in Japan”, schrijft de website. Op de boekrol staat een inscriptie, die luidt: „1592 jaar na Zijn geboorte”. De tekst zou betekenen dat het artefact uit de tijd vóór 1633 komt. Als deze datering juist is, „stamt de boekrol uit een periode van wrede en gewelddadige christenvervolging in Japan”, schrijft nieuwsdienst Crux.

Zover bekend, was Franciscus Xaverius in 1549 de eerste die het christendom naar Japan bracht. Toen hij en zijn jezuïtische zendelingen evangeliseerden en veel Japanners doopten, maakte het christendom een snelle groei door. In 1588 gaf keizer Cambacunono echter het bevel dat alle jezuïtische zendelingen het land moesten verlaten.

Hoewel veel zendelingen in het geheim bleven, brak een periode van intense vervolging aan. Christelijke bekeerlingen werden brutaal gemarteld totdat zij hun geloof afzwoeren.

Pas vanaf 1871 is het christelijk geloof niet langer verboden in Japan. In dat jaar kreeg het Japanse volk vrijheid van godsdienst.