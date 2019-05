Boekje over graven Oude Pekela

In de kerk van Oude Pekela is vorige week vrijdag het 21e deeltje in de Kerkhovenreeks van de Stichting Oude Groninger kerken (SOGK) gepresenteerd.

”Pioniers van het volksgeluk – Verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela” is geschreven door Inge Dekker.

Hoewel de SOGK in 2015 geen eigenaar werd van het kerkhof, leek het de stichting een goed idee om er een publicatie aan te wijden. Tijdens de presentatie besloten vertegenwoordigers van de gemeente Pekela, de protestantse gemeente Oude Pekela en de SOGK met elkaar te gaan bespreken hoe het verval van het kerkhof een halt kan worden toegeroepen.