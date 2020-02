Boekje met rondleiding door Immanuëlkerk Maassluis

De protestantse gemeente (pg) Maassluis heeft een boekje gepubliceerd over de Immanuëlkerk in Maassluis: ”Een rondleiding door de Immanuëlkerk”. Directe aanleiding is de openstelling van de weekmarkt later dit jaar op het Marelplein bij de Immanuëlkerk. Schrijver en gemeentelid Dick Buurman: „Onze wijkgemeente iona wil de kerk op vrijdag tijdens de weekmarkt openen, maar dan moet men wel de juiste informatie over de kerk kunnen geven. Daarom heb ik alle informatie bij elkaar gezocht en onder elkaar gezet.”

Een van de dingen die hij uitgezocht heeft, is de betekenis van de volgorde van de twaalf gebrandschilderde ramen. „Het blijkt dat het raam met de Tien Geboden bewust tegenover de muur met het raam van de voorstelling van de geboorte van Christus is geplaatst. Tegenover het raam met de afbeelding van het paradijs bevinden zich de ramen met de voorstellingen van de opstanding, de hemelvaart en de wederkomst. Die ramen zijn een preek.”

De Immanuëlkerk is vanouds een gereformeerde kerk, die de Noorderkerk verving. Dit bedehuis werd in 1943 per ongeluk door de geallieerden gebombardeerd en verwoest. De Immanuëlkerk werd in 1954 in gebruik genomen.

Informatie over het boekje, dat voor 5 euro te koop is, is te vinden op de website van de protestantse gemeente Maassluis: pknmaassluis.nl