Boek over doksaal in Cunerakerk Rhenen

Hét pronkstuk in de laatgotische Cunerakerk in Rhenen is het zogeheten doksaal tussen koor en schip. Vrijdag verschijnt bij uitgeverij Matrijs in Utrecht een rijk geïllustreerd boek over het natuurstenen beeldhouwwerk met uitgebreide uitleg van kunsthistoricus en mediëvist Anton van Run. „Gelet op de kwaliteit van het beeldhouwwerk, het complete geheel van de afbeeldingen en de geschiedenis van het monument verdient het doksaal de aandacht die het tot dusverre niet kreeg”, aldus de auteur.

Het doksaal werd kort na 1550 gebouwd. In Nederland hebben alleen de Sint-Joriskerk in Amersfoort en de voormalige kloosterkerk in Ter Apel ook zo’n stenen koorafscheiding. Onder meer zijn de deugden van barmhartigheid en mannen en vrouwen in verschillende levensfases er in renaissancestijl op afgebeeld. Van Run: „De zestiende-eeuwse ornamentiek en beeldtaal was voor de kerkgangers en pelgrims uit die tijd goed te begrijpen. De hedendaagse bezoeker heeft duiding nodig.”

Van Run deed ook onderzoek naar de balustradereliëfs. „Die zijn in 1580 wel heel precies weggehakt, maar niet zo grondig dat er van de zes horizontale reliëfs geen reconstructie kon worden gemaakt.” Volgens de historicus verbeeldden ze verhalen uit het Oude Testament en pasten ze daarmee naadloos bij de rest van het beeldhouwwerk.