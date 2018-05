Boek Bunyan nu in luisterversie

Een boek over het leven van John Bunyan is nu als luisterboek beschikbaar. Uitgeverij en boekhandel De Ramshoorn uit Goes verzorgt de uitgave.

De uitgever maakte eerder luisterboeken van vier andere boeken van de Engelse puriteinse prediker (1628-1688): ”De Christenreis”, ”De Christinnereis” en ”De Heilige Oorlog” en ”Het leven en sterven van meneer Kwaad”.

Het boek ”John Bunyan, de dappere ketellapper”, een levensbeschrijving van Bunyan door P. de Zeeuw JGzn. en M. J. Ruissen, is het sluitstuk van de serie.

Het luisterboek is ingesproken door Andrea Verschuure en Leo Kosten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met psalmzang door Paula Ruissen-Stolk.