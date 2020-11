Boeien met onbekende Bijbelverhalen

Het is nog niet zo eenvoudig kinderen op de zondagsschool te boeien met een Bijbelverhaal, constateerde de Bond van Zondagsscholen van de Gereformeerde Gemeenten. Vier pabostudentes maakten daarom op hun verzoek verhalen bij relatief lastige Bijbelgedeeltes. Vrijdag overhandigden het viertal het resultaat.

„Eigenlijk weet ik alles al. Ik heb de geschiedenis al zo vaak gehoord.” Het is een houding die Anja van der Hoek, leidinggevende van de zondagsschool in de gereformeerde gemeente van Boskoop en bestuurslid van de Bond van Zondagsscholen, nogal eens tegenkomt bij kinderen op de zondagsschool.

Die reactie is niet zo verwonderlijk, stelde Van der Hoek vrijdag tijdens een bijeenkomst in een van de zalen van Driestar hogeschool in Gouda. „Leerlingen hebben soms al jarenlang op de basisschool Bijbelverhalen gehoord. Als die geschiedenissen ook nog op de zondagsschool behandeld worden, gaan ze er al snel vanuit dat er niets nieuws meer aan de orde zal komen.”

Zelf vertelde Van der Hoek, ook docent bij Driestar hogeschool, ooit eens uit het Bijbelboek Ezechiël. „Dat was voor kinderen onbekende stof. Ik merkte dat ze tijdens die lessen met hernieuwde aandacht zaten te luisteren.”

Het materiaal voor vertellingen over relatief moeilijke of onbekende gedeelten uit de Bijbel ligt echter bepaald niet voor het oprapen. Om in die leemte te voorzien legde de bond contact met Driestar hogeschool met de vraag studenten verhalen te laten ontwerpen rondom Bijbelgedeeltes die niet vaak aan bod komen.

Het is waardevol om kinderen op de zondagsschool ook kennis te laten maken met de wat moeilijkere gedeeltes uit de Bijbel, vindt Van der Hoek. „Heel de Schrift is van God ingegeven, dan is het ook goed om over een variëteit van Bijbelgedeelten te vertellen.”

Ezechiël

Inmiddels zijn –onder supervisie van Peter van Olst, docent godsdienst aan de Goudse hogeschool– vier studenten afgestudeerd op het maken van vertellingen bij Bijbelgedeeltes die normaliter niet aan de orde komen op de zondagsschool. De vier paboërs maakten handleidingen bij de brieven van de apostel Paulus, de tien geboden, het Bijbelboek Ezechiël en de brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Op dit moment ontwerpen nog eens zeven studenten handleidingen en vertellingen.

Mirjam Jacobse overhandigde de vier scripties aan Bart Drost, tweede voorzitter van de Bond van Zondagsscholen. Zelf maakte ze vertellingen bij de brieven van Paulus. „Dat was waardevol. Je bent veel bezig met Bijbelstudie om zo de inhoud van de brieven te begrijpen en door te geven.”

Drost gaf aan „met verbazing en verwondering” kennis te hebben genomen van de werkstukken. Het bondsbestuur beraadt zich op de manier waarop de materialen beschikbaar gesteld worden.