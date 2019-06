BOEi neemt Witte Kerkje in Bladel over

Erfgoedorganisatie BOEi neemt het Witte Kerkje in Bladel (NB) en het naastgelegen gemeenschapshuis De Dissel over van de protestantse gemeente Bladel. Die tekent voor de komende vijf jaar een huurovereenkomst zodat de kerkelijke activiteiten op eenzelfde wijze kunnen worden voortgezet, zo schrijft de gemeente op haar site. Naast de protestanste gemeente maken een zorginstelling en een logopediste gebruik van het gemeenschapshuis.

Het kerkje in Bladel werd in 1820 gebouwd en heeft een bijzondere, witgepleisterde voorgevel. Het beschikt ook over een monumentaal kabinetorgel uit 1825, waarvan er nog maar vier in Nederland zijn.

Piet Matthijsse, kerkrentmeester van de protestantse gemeente: „De overdracht van het gebouw aan BOEi stelt ons in staat om de kerkelijke activiteiten voort te zetten en tegelijkertijd ontzorgd te worden op het gebied van onderhoud, beheer en verantwoordelijkheid voor dit fraaie rijksmonument.” De gemeente werkt sinds medio 2011 samen met vijf buurgemeenten in de regio: Veldhoven, Valkenswaard, Hoogeloon-Eersel, Waalre en Bergeijk.

BOEi krijgt steeds vaker verzoeken als deze van kerkelijke gemeenten. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het restaureren en het geven van een herbestemming van cultureel, industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

