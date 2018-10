BOEi neemt Havenkerk Schiedam over

BOEi, een organisatie „met een passie voor het restaureren van erfgoed”, neemt de voormalige rooms-katholieke Havenkerk in Schiedam over. Het gebouw, een rijksmonument uit 1823, werd de afgelopen jaren grondig gerestaureerd door de Stichting tot de Restauratie en Instandhouding van de kerk aan de Lange Haven (SRI). BOEi neemt het nu op zich om de Havenkerk (officieel Johannes de Doperkerk) verder te restaureren en bouwkundig in orde te maken als locatie voor culturele en zakelijke evenementen.

De Havenkerk werd in 1967 gesloten voor rooms-katholieke erediensten, waarna in 1972 de protestantse gemeente Johan Maasbach Wereldzending het bedehuis betrok. In 2008 verliet ook de Maasbachgemeente de Havenkerk. Daarna waren er plannen voor verkoop aan een projectontwikkelaar, die er een hotel en restaurant in wilde vestigen. In 2010 werd de driebeukige hallenkerk gekocht door de Stichting tot de Restauratie en Instandhouding van de kerk aan de Lange Haven.

De Havenkerk is een neoclassicistisch gebouw, ontworpen door de Haagse architect Adrianus Tollus. De kerk beschikt over een orgel van Pieter Maarschalkerweerd uit 1875.