Bodemvondst wijst mogelijk op Jesaja

Een in 2009 in Jeruzalem gevonden restant van een kleizegel vormt mogelijk het eerste buitenbijbelse bewijs voor het bestaan van de profeet Jesaja.

Dat zegt de Israëlische archeoloog dr. Eilat Mazar, die deze week over de vondst publiceerde in het blad Biblical Archeology Review.

Het ornament is naar schatting 2700 jaar oud en werd gebruikt als sluitzegel voor documenten. Volgens Mazar is het wel waarschijnlijk, maar niet zeker dat tekens op het zegel verwijzen naar de profeet. Daarvoor ontbreekt namelijk een cruciale letter. Die is weggevallen doordat het zegel niet meer compleet is.

Het zegel werd in 2009 ontdekt bij een opgraving van een bakkerij aan de voet van de Tempelberg.