Bob Fu: Xi Jinping voert oorlog tegen het kruis

Huiskerken moeten hun deuren sluiten. Hijskranen takelen kruisen van kerkdaken. Zendingswerkers worden per vliegtuig de grens overgezet. Het zijn tekenen van de strijd tussen het rijk van Christus en het rijk van de duisternis, aldus de Chinese dissident Bob Fu.

De directeur van de christelijke mensenrechtenorganisatie ChinaAid hield maandag in Ridderkerk een lezing over de situatie in zijn vaderland. Hij sprak op uitnodiging van Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) en de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), de fractie in het Europees Parlement waarvan Bas Belder (SGP-CU) deel uitmaakt.

De cijfers waarop Fu zich baseert, geven een beeld van de slechte situatie waarin de kerk in China verkeert. Zo nam het aantal geregistreerde gevallen van christenvervolging in het land vorig jaar toe tot 223.000; vier keer zo veel als in 2016. Het aantal registraties van mishandeling verdubbelde tot ruim 2.000.

Fu zet zijn verhaal niet alleen kracht bij met getallen, maar ook met een selectie van de foto’s die hij dagelijks uit heel China binnenkrijgt. Zo toont hij de circa vijftig aanwezigen de puinhopen van een kerk die in januari met dynamiet is opgeblazen.

Bob Fu

Vervolgens laat de directeur van ChinaAid een foto zien van de ingang van een huis, versierd met rode doeken ter gelegenheid van het Chinees Nieuwjaar op 5 februari. „Op de decoratie staan teksten uit de Bijbel”, vertelt Fu. De volgende dia laat zien dat de Bijbelteksten plaats hebben gemaakt voor portretten van de Chinese president. „Ambtenaren zijn de huizen binnengegaan en hebben de decoratie vervangen.”

Volgens Fu zit de Chinese president Xi Jinping persoonlijk achter het toenemende geweld tegen christenen. Het staatshoofd, dat inmiddels onbeperkt herkozen kan worden, voerde in februari een nieuwe wet in om de godsdienstvrijheid in te perken.

„Er is een geestelijke strijd gaande tussen Koning Jezus en keizer Xi Jinping”, aldus Fu. „Het is de vraag wie je wilt verhogen, eren of aanbidden. Christus, Die aan het kruis verhoogd is als Koning der koningen, of Xi Jinping, die zich als een keizer wil laten vereren.”

Xi wil volgens Fu met het huidige beleid de samenleving sinificeren. „Dat betekent dat de bevolking meer Chinees moet worden. Dat gaat verder dan een verbod op westerse kleding. Xi voert oorlog tegen het kruis.”

Doelwit

Fu noemt het kruis als symbool van het christendom een doelwit van Xi. ChinaAid heeft veel foto’s van hijskranen die kruisen van kerkdaken takelen. „Eerst dachten veel mensen dat de nationale overheid daar niets mee te maken had. Inmiddels hebben we bewijs dat Xi er persoonlijk achter zit.”

De verscherpte godsdienstwetgeving heeft ook gevolgen voor zendingswerkers in het Aziatische land. Wie er ondanks de strenge regels voor visa in slaagt China binnen te komen, kan zomaar gedwongen worden te vertrekken. „Een groep Zuid-Koreaanse zendelingen is in februari per vliegtuig in Kazachstan gedumpt. Ze moesten maar uitzoeken hoe ze thuis zouden komen.”

„Situatie China voor christen slechter dan onder Mao Zedong”

Fu roept christenen in het vrije Westen ertoe op te bidden voor hun geloofsgenoten in China. Daarnaast moeten zendingsorganisaties zich volgens hem afvragen of ze nog wel in China actief kunnen zijn. Ten slotte is het in de ogen van Fu noodzakelijk dat christenen in het buitenland gezamenlijk optrekken om China aan te spreken op de beperkte godsdienstvrijheid.

Europarlementariër Belder gaf in zijn slotwoord aan dat de Europese én de nationale politiek de taak hebben om de kennis over de situatie in China te vergroten.

Zwarte lijst moet kerkbezoek tegengaan

Een vijf punten tellende zwarte lijst is volgens Bob Fu een voorbeeld van de sinds 1 februari sterk beperkte godsdienstvrijheid in China. Daarmee doelt hij op vijf groepen voor wie het door een nieuwe wet volstrekt verboden is om een kerkgebouw binnen te gaan. „Minderjarigen, studenten, ambtenaren, militairen en leden van de Communistische Partij mogen geen enkel kerkgebouw meer bezoeken.”

De naleving van de wet wordt streng gecontroleerd. Zo zijn er in een grote kerk in Peking camera’s met gezichtsherkenning geplaatst. „De camera’s staan op de kansel. Op die manier kunnen ambtenaren precies zien wie er preekt, wat er allemaal gebeurt en welke kerkgangers in het gebouw zitten. Wanneer blijkt dat iemand tot de groep van de ‘zwarte vijf’ behoort, grijpen de autoriteiten in.”

Niet alleen op het bezoeken van kerkdiensten hebben de autoriteiten een verbod uitgevaardigd. Ook het bezoeken van confessionele scholen is sinds de invoering van de nieuwe godsdienstwet niet meer toegestaan. Wanneer ouders er toch voor kiezen om hun kinderen naar een school met godsdienstig onderwijs te sturen, verliezen zij hun recht op uitkeringen, waaronder de maandelijkse kinderbijslag.