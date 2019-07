Boazkerk Sliedrecht vernieuwd

De vernieuwde Boazkerk van de gereformeerde gemeente te Sliedrecht wordt zaterdag geopend. De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Plaatselijk predikant ds. A. T. Huijser onthult een gedenksteen bij de ingang van het kerkgebouw. Daarna zullen in de kerk –naast de predikant– ook Teus Hoogendijk, voorzitter van de bouwcommissie, en een vertegenwoordiger van de architect en de aannemer het woord voeren. Aansluitend is er gelegenheid om de kerk te bekijken.

Zondag vindt de eerste kerkdienst plaats in het vernieuwde kerkgebouw. De kerkzaal is met ongeveer 300 zitplaatsen uitgebreid en er zijn ook zalen bijgekomen. De verbouwing kostte in totaal circa 2,5 miljoen euro.

De gemeente van Sliedrecht heeft de afgelopen negen maanden gekerkt in de christelijke gereformeerde kerk Beth-El in Sliedrecht.

De christelijke gereformeerden, die hun kerk ook gaan verbouwen, maken de komende tijd op hun beurt gebruik van de Boazkerk. Zij moeten echter nog wachten op de benodigde bouwvergunningen. Het streven is nu om de verbouwing van de Beth-Elkerk medio 2020 te starten.