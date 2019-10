Bisschoppen Amazone willen gehuwde priesters

De bisschoppen uit de Amazone hebben paus Franciscus opgeroepen om de priesterwijding van gehuwde mannen toe te staan, zodat het gebrek aan priesters in de regio kan worden opgevangen. Ook doet de synode de oproep om mogelijkheid van vrouwelijke diakens te onderzoeken.

Niet eerder is een bisschoppenconferentie zo ver gegaan in haar advies. Bisschoppen uit negen landen in Zuid-Amerika, waarin de Amazone ligt, hebben met een grote meerderheid de wens uitgesproken dat ook gehuwde mannen tot het priesterschap worden toegelaten. De synode spreekt uitdrukkelijk niet van getrouwde oude mannen, maar heeft een voorkeur voor permanente diakens. Het is de synode er niet te om te doen het celibaat af te schaffen.

Celibaat staat nog niet ter discussie in de Rooms-Katholieke Kerk

Er zijn weliswaar al getrouwde priesters in de Rooms-Katholieke Kerk actief, maar dat zijn of geestelijken die tot een oosters-orthodoxe rite behoren, of anglicaanse priesters die overgestapt zijn. Het is nu aan paus Franciscus om het voorstel van de synode te honoreren of niet. Mogelijk voor het einde van het jaar wordt de apostolische exhortatie over deze synode verwacht. Als de paus zijn goedkeuring geeft aan de priesterwijding van getrouwde mannen, veroorzaakt hij daarmee een ware revolutie. Het is onwaarschijnlijk dat als de deur in een gebied, de Amazone, opengaat, de deur in andere gebieden gesloten blijft.

Het slotdocument dat zaterdag in het Vaticaan werd gepresenteerd is de afsluiting van een drie weken durende vergadering over de toekomst van het Amazone-gebied. Het gebied heeft te maken met belangrijke ecologische uitdagingen. Ook zijn er grote binnenkerkelijke problemen. Veel rooms-katholieken in de Amazone zijn soms jaren onmachtig om deel te nemen aan de eucharistie, omdat er een groot tekort is aan priesters en andere geestelijken.

Daarom verzoekt de synode ook dat de commissie die zich buigt over de vraag of het diaconaat voor vrouwen kan worden opengesteld, weer nieuw leven wordt ingeblazen. De paus had die commissie in 2016 opgericht. Afgelopen mei liet Franciscus echter weten dat er geen overeenstemming in de commissie was bereikt.

Hoewel de synode slechts betrekking heeft op de kleine rooms-katholieke gemeenschap in de Amazone (zo’n 33 miljoen gelovigen), is de impact vele malen groter. Het werkdocument van de synode, die in grote lijnen door een Vaticaanse commissie wordt opgesteld, was zeer progressief.