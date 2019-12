Bisschop Mashalian nieuwe patriarch Armeens-Apostolische Kerk

Het patriarchaat van de Armeens-Apostolische Kerk in Istanbul heeft sinds woensdag een nieuwe leider: bisschop Sahak Mashalian. Hij werd met 102 van de 119 stemmen gekozen. De bisschop is de 85e Armeense patriarch in Istanbul. Dat meldde persecution.org op haar website.

Mashalian is de opvolger van patriarch Mesrob II Mutafyan, die in maart op 62-jarige leeftijd overleed nadat hij elf jaar in coma had gelegen. De Turkse overheid dwong de Armeens-Apostolische Kerk om te wachten tot de dood van de patriarch alvorens nieuwe verkiezingen te organiseren.

Over de verkiezing van de Armeense patriarch was de afgelopen maanden veel te doen vanwege de inmenging door de Turkse overheid, aldus de organisatie International Christian Concern (ICC). De overheid bemoeide zich recent nog met het benoemingsproces. Zo wilde zij dat de kandidaten de Turkse nationaliteit bezitten, hoewel de kerk heel divers van achtergrond is en voornamelijk uit Armeniërs bestaat. Na de genocide van 1915 onder de Armenen heeft Turkije altijd streng toezicht gehouden op de overgebleven kerken.

Volgens Claire Evans, regiomanager Midden-Oosten van ICC, is het belangrijk dat de Armeens-Apostolische Kerk nu een leider heeft in de persoon van Mashalian. Evans: „We bidden om wijsheid en onderscheidingsvermogen voor de kerk in de komende tijd. We dringen er bij Turkije op aan om te voldoen aan de eigen wetgeving. Die schrijft namelijk de bescherming van religieuze tolerantie en vrijheid voor.”