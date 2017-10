Bisschop De Korte: dialoog over positie homo’s in RKK voortzetten

Bisschop G. de Korte van ’s-Hertogenbosch wil „een niet-gepolariseerde dialoog” over de positie van homo’s in de Rooms-Katholieke Kerk. De bisschop ziet „verdere (moraal)theologische doordenking op katholieke universiteiten als voorwaarde voor verschuivingen in die kerkelijke leer over seksualiteitsbeleving.”

Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de bisschop en het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) die zaterdag werd gepubliceerd. De twee partijen spraken 11 oktober met elkaar. Het WKHP had de bisschop uitgenodigd naar aanleiding van de commotie rond de gebedsdienst tijdens de Roze Zaterdag in Den Bosch. De bisschop liet het WKHP toen en nu weten „dat een gebedsdienst in de Sint-Jan een brug te ver was gebleken, maar dat hij de dialoog met de homogemeenschap zocht en daarom graag op de uitnodiging van de homopastores inging.”

De bisschop herkent de „spanning en de pijn” rond het thema. Hij voelt zich in een „spagaat” zitten. Als bisschop weet hij „zich geroepen hoeder van de leer te zijn”, aan de andere kant wil hij oog hebben voor homo’s in de kerk.

Daarnaast bepleitte hij 11 oktober bij de pastores voor „een houding van prudentie en fijngevoeligheid.”

In de dialoog wil de bisschop „graag gevoed worden met ideeën die het gesprek verder kunnen brengen, om de ruimte voor een inclusieve kerk te vergroten.”