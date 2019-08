Bisschop Burkina Faso: Help ons, christenen worden vermoord

In het Afrikaanse land Burkina Faso worden christenen steeds vaker aangevallen door islamitische milities. De bisschop van Dori vraagt nu om hulp: „De wereld moet iets doen.”

Laurent Birfuoré Dabiré is de bisschop van Dori, een stad in het noordoosten van Burkina Faso. „Als de wereld niets blijft doen, zal het gevolg de eliminatie van de christelijke aanwezigheid in dit gebied zijn, en mogelijk in de toekomst zelfs in het hele land”, zegt Dabiré tegen de christelijke hulporganisatie Kerk in Nood.

Dit jaar zijn al meerdere kerken in het West-Afrikaanse land aangevallen. Zo werd op 28 april een pinkstergemeente in Sargadji overvallen door bewapende mannen op motorfietsen. Henri Yé, voorzitter van de Evangelische Raad van Kerken (FEME), zei naar aanleiding van dat incident tegen Open Doors: „Dit is veel meer dan een aanval op een kerk in Sargadji. Dit is een aanval op onze waarden van tolerantie, vergeving en liefde. De vrijheid van religie is geschonden. Laten we God bidden om kracht, om liefde te verspreiden en om eenheid voor land en kerk.”

Bekeren

Alleen al in het voorjaar zijn zestien christenen gedood bij dergelijke aanvallen. Bisschop Dabiré vertelt over een tot nu toe onbekend incident dat plaatshad op 27 juni. „Toen de inwoners van het dorp Bani zich hadden verzameld om met elkaar te praten, kwamen er islamisten die de mensen dwongen om met hun gezicht op de grond te gaan liggen. Vier mensen droegen kruisen, zij werden vermoord omdat ze christen waren. Nadat ze hen hadden vermoord, waarschuwden de islamisten alle andere dorpen. Als ze zich niet tot de islam zouden bekeren, zouden ze ook worden gedood.”

De wapens die de islamisten gebruiken, komen niet uit Afrika, meent de bisschop. „Ze hebben geweren, machinegeweren en heel veel munitie. Meer dan dat het leger van Burkina Faso tot zijn beschikking heeft. Als ze naar de dorpen komen, schieten ze urenlang. Wie levert hen dit? Als ze deze steun niet van buitenaf zouden krijgen, zouden ze moeten stoppen. Daarom doe ik een beroep op de internationale autoriteiten. Degene die daartoe bevoegd is, moet een einde maken aan al dit geweld.”

Volgens de bisschop nemen de islamitische aanvallen sinds 2015 toe. „Aanvankelijk waren de islamisten alleen actief in de grensstreek tussen Mali en Niger. Maar langzaam zijn ze naar het binnenland verhuisd, waarbij ze het leger en burgers hebben aangevallen. Tegenwoordig lijken christenen hun belangrijkste doelwit te zijn. Ik geloof dat ze proberen een interreligieus conflict te veroorzaken.”

Ranglijst

Afgelopen januari waarschuwde Open Doors bij de lancering van de nieuwste Ranglijst Christenvervolging al voor de opmars van de radicale islam vanuit het Midden-Oosten naar de Sub-Sahara. Burkina Faso is een van de landen die door Open Doors in de gaten wordt gehouden.

„Burkina Faso staat op plaats 61 als je de top vijftig van de Ranglijst Christenvervolging verder doortrekt”, legt Open Doors-woordvoerder Klaas Muurling uit. „Achttien van de 25 landen die net onder de top vijftig staan, zijn landen in de Sub-Sahara.”

Muurling verwacht dat Burkina Faso volgend jaar in de top vijftig van de ranglijst zal staan, hoewel dat nog niet met zekerheid is te zeggen. „Het hangt natuurlijk ook af van de situatie in andere landen. En we kijken ook naar andere ontwikkelingen. Vaak zien we in het nieuws alleen de aanslagen. Maar Open Doors meet ook hoe het is om ergens christen te zijn, welke vrijheid de kerk heeft, welke wetgeving er in een land is.”

Maar het is zeker dat Burkina Faso veel last heeft van terreur. „En ook de ruimte voor christenen in het publieke leven wordt duidelijk kleiner. Een plek in de top vijftig zit er dus aan te komen.”