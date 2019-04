Bisdom heft schorsing pastoor niet op na brief

Het bisdom Haarlem-Amsterdam is voorlopig niet van plan de schorsing op te heffen van pastoor Pierre Valkering van de Amsterdamse Vredeskerk. Valkering, die tijdens de viering van zijn 25-jarig jubileum met een boek bekendmaakte dat hij homoseksueel is, vroeg in een brief of hij voor de paasdagen mocht terugkeren.

,,Voordat de schorsing kan worden opgeheven, moet duidelijk worden dat de pastoor echt berouw heeft, de schade die hij heeft aangericht wil herstellen en dat hij heeft laten zien dat hij in woord en leven van harte in deze rooms-katholieke kerk wil staan'', staat in een reactie van het bisdom.

In het boek schrijft de pastoor dat hij wisselende seksuele contacten had en worstelde met een pornoverslaving. Het bisdom is door de publicatie van het boek overvallen en vroeg Valkering begin deze maand per direct zijn functie neer te leggen.