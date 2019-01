„Binnenkort meer duidelijkheid over verkoop Breepleinkerk Rotterdam”

De algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid (PGRZ) verwacht „aan het eind van dit kwartaal” meer duidelijkheid te hebben over de verkoop van de Breepleinkerk in Rotterdam. Dat laat Arend Clements, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, desgevraagd weten.

Twee jaar geleden besloot de algemene kerkenraad de –gereformeerde– Breepleinkerk te verkopen. De multiculturele Levend Woordgemeente, die de kerkzaal al zo’n twintig jaar huurt, kreeg het recht van eerste koop. Hoewel de onderhandelingen nog niet helemaal zijn afgerond, staat vast dat deze gemeente eigenaar wordt, aldus Clements. „Wij worden dan van eigenaar huurder. De zondagse koor- en samenzangdiensten bijvoorbeeld, met onder anderen Martin Mans, die onder onze verantwoordelijkheid plaatsvinden, blijven gewoon doorgaan.”

Nog niet helemaal helder is wat er met de orgelzolders en met enkele woningen rondom de kerk gaat gebeuren, zegt Clements. Op de zolders zaten tijdens de oorlog drie Joodse gezinnen verborgen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sprak in 2017 in een column in het Nederlands Dagblad de hoop uit „dat de museale functie van de orgelzolders voor het nageslacht bewaard blijft.” Clements: „We hopen daarom dat de gemeente Rotterdam daar ook geld voor vrijmaakt.”