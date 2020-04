Bingo spelen tijdens online jv-avond

Een Bijbelstudie houden of een spelletje doen via Teams of Zoom. Sommige jeugdverenigingen vullen in deze coronatijd hun wekelijkse clubavond op een creatieve manier in. „Ga geen dingen doen die niet bij je passen.”

Marije Brandwijk (22) mist de verenigingsavonden nu die niet doorgaan vanwege de crisis. Een keer in de twee weken kwamen de leden van jeugdvereniging Samuël van de christelijke gereformeerde kerk Eben-Haëzer in Sliedrecht op zondagavond samen in een zaal van de kerk. Een van hen hield een inleiding over een Bijbels of actueel onderwerp. Daarna gingen de jongeren in groepen uiteen om over het thema door te praten. Na de pauze was er ruimte voor ontspanning, het doen van een spel of zingen van geestelijke liederen. „Ik mis het onderlinge contact, het delen van ons geloof en de gezelligheid.”

Om toch een beetje op de hoogte te blijven van elkaar besloot het bestuur, waar Marije ook deel van uitmaakt, om avonden te organiseren via videobeldienst Jitsi. „De donderdag voor Goede Vrijdag deden we dit voor het eerst. We kozen voor een doordeweekse avond, omdat de meeste jongeren dan niets te doen hebben en zich vervelen. Vijftien van de vijfentwintig leden belden in. Dat vond ik best veel voor een eerste keer.”

Het videobeluurtje kreeg een informele invulling. „We deden eerst een rondje om te informeren hoe het met iedereen ging. Daarna praatten we over Pasen, hoe we dat beleefden in deze coronatijd. En we deden nog een spelletje bingo met elkaar. Het was erg leuk om elkaar weer te zien en te spreken.”

Toch weegt zo’n videochatuurtje niet op tegen een gewone jv-avond, vindt de Sliedrechtse. „Het blijft toch behelpen. De verbinding was niet altijd even stabiel, dus af en toe vielen er een paar mensen weg. Verder kostte het zoeken naar de juiste geluidsinstellingen best veel tijd.”

Een tweede online jv-avond staat op de planning. „We zijn nog in overleg over de invulling daarvan. We zouden graag de gewone indeling handhaven, maar we moeten kijken wat haalbaar is. Anderhalf uur videobellen lijkt me wat te veel van het goede.”

Christelijke game

Jeugdwerkers geven op een wisselende manier invulling aan hun taak in deze coronatijd, vertelt Jenne Minnema, jeugdwerkadviseur bij de Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO). Hij is bezig met een inventarisatierondje onder de ruim negentig gemeenten die bij de CGJO zijn aangesloten.

In sommige gemeenten ligt het jongerenwerk stil. „Jeugdwerkers geven aan dat ze niet handig zijn met de digitale media.” De meeste gemeenten zijn snel overgestapt op online contact. „Jeugdwerkers en jongeren videobellen met elkaar of ze spelen een game met een christelijke insteek op internet.”

Samen met Paul Smit, jeugdwerkadviseur in de Nederlands Gereformeerde Kerken, beantwoordt Minnema elke twee weken in een online meeting vragen van ambtsdragers en jongerenwerkers over het jeugdwerk. Deze digitale ontmoetingen via Zoom worden georganiseerd door het Diaconaal Steunpunt, een landelijk diaconaal bureau van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Echtheid

De vragen die binnenkomen zijn niet heel anders dan voor de coronacrisis, stelt Minnema. „Jeugdwerkers en ambtsdragers zoeken naar de juiste manier om in contact te komen met jongeren, met name met degenen die de kerkelijke activiteiten gewoonlijk niet bezoeken. Maar iemand vroeg ook: „Hoe krijg ik de jeugd straks weer mee naar de kerk?””

Als eerste advies geeft de jeugdwerkadviseur: Wees gewoon jezelf. „Ga geen dingen doen die niet bij je passen. Jongeren zijn op zoek naar echtheid. Als jij iets niet met je hart doet, merken ze dat direct en bereik je niks.”

Als tweede moedigt hij jeugdleiders aan om contact te leggen met jongeren. „Dat kan via een app, sociale media, de telefoon of de mail. De manier waarop doet er niet heel veel toe. Het gaat om het gebaar. Dat je laat merken: Ik wil er voor je zijn.”

Leidinggevenden die een online avond willen beleggen, verwijst hij naar de website van Missie Nederland. „Daar staat een overzicht van allerlei creatieve ideeën om in deze coronatijd het jeugdwerk vorm te geven. De activiteiten zijn qua doel niet wezenlijk anders dan voorheen. Ze zijn alleen wat beperkter qua vorm.”

Kerk in coronatijd

In een serie van zeven artikelen wordt stilgestaan bij de gevolgen van het coronavirus voor het kerkelijke leven. Deel 6: het jeugdwerk.