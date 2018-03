Billy Graham begraven

De Amerikaanse evangelist Billy Graham (99) is vrijdag ter aarde besteld. De predikant werd naast zijn in 2007 overleden vrouw begraven op het terrein van zijn bibliotheek in Charlotte, North Carolina.

De Amerikaanse president Trump en zijn vrouw woonden de rouwplechtigheid bij.

Billy Graham opgebaard in Capitool

Levensloop William (Billy) Franklin Graham

Billy Graham verenigde en verdeelde

„Boodschap van verzoening en vergeving”

Ds. J. M. D. de Heer: Waardering voor Graham, maar ook een gevoel van afstand

Prof. dr. W. van Vlastuin: Dubbel gevoel bij theologie Billy Graham