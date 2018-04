Bill Hybels vervroegd weg bij Willow Creek

De Amerikaanse voorganger Bill Hybels neemt vervroegd ontslag als voorganger van de Willow Creek Church. Hij wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Dat maakte Hybels dinsdag bekend.

Bill Hybels (66), predikant en oprichter van de Willow Creek Community Church in South Barrington (Illinois), vertrekt zes maanden eerder dan gepland was. Vorige maand werd hij door enkele voormalige gemeenteleden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het zou gaan om ongewenste omhelzingen en suggestieve opmerkingen. Zelf wijst hij alle beschuldigingen van de hand: „Ze zijn misleidend en volledig vals.” Hybels noemt het een poging om zijn aanzien in diskrediet te brengen. De beschuldigingen zouden voor een deel betrekking hebben op gebeurtenissen van decennia geleden.

Hybels vertrekt omdat alle negatieve aandacht een vruchtbare bediening in de gemeente in de weg zou staan. Het team van oudsten is achter hem blijven staan. Vorig jaar had Hybels al gezegd dat Heather Larson en Steve Carter hem zouden gaan opvolgen.

Hybels richtte Willow Creek in 1975 op. De kerk groeide uit tot een van de grootste kerken in Amerika. De diensten van Willow Creek worden wekelijks bezocht door 25.000 mensen.