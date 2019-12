Bijna 70 gemeenten in 2019 aan de slag met kerkenvisie

Dit jaar konden kerkelijke gemeenten voor het eerst financiële steun aanvragen voor het opstellen van een kerkenvisie. De kerkenvisie is een samenwerkingsprogramma, opgezet vanuit de groeiende aandacht voor kerkgebouwen. Doel is het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerken in Nederland.

Inmiddels hebben 69 gemeenten een kerkenvisie ontwikkeld. 65 gemeenten hebben het aangevraagde bedrag ontvangen. De andere 4 gemeenten krijgen in mei volgend jaar bericht over hun aanvraag. Dat betekent dat in deze 69 gemeenten strategisch nagedacht wordt over een duurzame toekomst voor zo’n 1800 van de ruim 7000 kerkgebouwen in Nederland. Dit meldde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed woensdag.

Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in overleg tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. De partijen gaan daarbij met elkaar in gesprek over de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente, monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, in religieus gebruik of anderszins. Met elkaar denken de partijen na over de vraag welke toekomst er voor de gebouwen is en welke uitdaging er ligt. Partijen kunnen dan ook een eventuele sluiting bespreken.

Het Rijk heeft 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig, in de periode tot en met 2021, een aanvraag indienen.