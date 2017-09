Bijna 50.000 bezoekers voor Tsjerkepaad in Friesland

De ruim 250 kerken die zaterdagmiddag open waren in het kader van Tsjerkepaad, hebben in totaal tussen de 40.000 en 50.000 bezoekers ontvangen. Dit aantal komt overeen met het aantal bezoekers in 2016, stelde ds. G. Groeneveld, voorzitter van de Stichting Tsjerkepaad.

In de dorpskerk in Huizum werd zaterdag de afsluitende bijeenkomst gehouden van de veertiende editie van Tsjerkepaad. In aanwezigheid van zeker honderd belangstellenden werd teruggekeken, maar er was ook de nodige aandacht voor kunst en cultuur in het algemeen. Er klonk orgelspel, zang, en dr. J. D. Wassenaar vertelde over voorreformatorische elementen in de dorpskerk van Huizum.

Het bezoekersaantal varieerde nogal per kerk. De meeste kerken noteerden aantallen van tussen de 100 en 200 bezoekers, gerekend over de hele Tsjerkepaadperiode. Maar er waren er ook die meer dan duizend bezoekers ontvingen. Van Tryntsje de Boer, coördinator van de zogeheten kleasterrûntsjes, kwamen gegevens over de vier wandel- en fietsroutes die in de loop van de zomer gehouden werden langs kerken en plaatsen waar in het verleden kloosters stonden. De ”Kirchturmtour” op 2 september werd door de organisator ervan een succes genoemd. Het betreft een fietstocht langs een twintigtal kerken in Oost-Friesland, Duitsland.

Dit jaar stond Tsjerkepaad in het kader van het thema ”Rome en Reformatie”, volgend jaar is dat ”Kerken en gastvrijheid”. Hiermee wordt aangesloten bij Leeuwarden-Fryslân 2018, het jaar waarin de provincie extra bezoekers verwacht te ontvangen.