Bijna 40 miljoen Bijbels wereldwijd verspreid in 2019

Niet eerder werden zo veel Bijbels gedistribueerd als in 2019. De meeste exemplaren vonden hun weg naar Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dat meldde het Nederlands Bijbelgenootschap donderdag.

In het afgelopen decennium groeide de Bijbelverspreiding gestaag van 30 miljoen Bijbels in 2010 naar 40 miljoen exemplaren in 2019. Dit blijkt uit het jaarraport van 2019 van United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 151 Bijbelgenootschappen.

Uit dit rapport blijkt dat de Samenleesbijbel, een Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met pagina’s met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar, in Nederland goed verkocht wordt. De Samenleesbijbel verschijnt ook in het Duits, Frans en Spaans.

In Nederland en Vlaanderen wint vooral het digitaal Bijbellezen terrein, een trend die in heel Europa zichtbaar is. Zo nam het aantal gebruikers van Bijbelplatform debijbel.nl toe tot 1,1 miljoen. Het aantal gebruikers van de app ”Mijn Bijbel” verdubbelde tot bijna 140.000.