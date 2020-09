Bijeenkomst ambtsdragers GB: „Vrijheid heeft een prijs”

„We zijn dankbaar voor de bevrijding van een vreemde bezetter 75 jaar geleden. Maar waar heeft die vrijheid ons gebracht? En zijn we werkelijk vrij?” Deze vragen stelde ds. J. Muller dinsdagavond aan de orde op een ambtsdragersvergadering in Delft.

De hervormde predikant uit Bleskensgraaf, die tevens hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond (GB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland is, sprak in de Delftse Marcuskerk voor twintig ambtsdragers. De bijeenkomst was georganiseerd door de GB, die tegelijkertijd in een aantal andere regio’s in het land ambtsdragersvergaderingen belegde. Ook volgende week dinsdagavond houdt de GB op verschillende locaties bijeenkomsten voor ambtsdragers.

Ds. Muller wees erop dat het woord vrijheid vandaag de dag in allerlei toonaarden klinkt. „Zo wil men vrij zijn van onderdrukking, vrij van overheersing en vrij van beperkende maatregelen. En ook nog eens vrij, los van God, van kerk en godsdienst.” Deze vrijheidsbeweging bracht en brengt de mens echter geen echt geluk, aldus ds. Muller.

Volgens een van de aanwezige ambtsdragers is het hele klimaat „moordend.” Ds. Muller stelde in een reactie daarop dat de huidige vrijheid door mensen verbonden is met de pilaren van macht, wetenschap, techniek, gezondheid en economie. „We klampten ons vast aan alles wat onwankelbaar leek. Totdat ‘koning’ Covid-19 in een korte regeringsperiode de wereld compleet veranderde. Echte vrijheid weet zich gebonden aan God en Zijn Woord, ook in deze coronacrisis.”

Bevrijder

De mens heeft echter de vrijheid genomen om weg te lopen bij God, vervolgde de predikant. De prijs van die vrijheid is dat de mensen zich gebonden hebben aan de satan. „Gelukkig tekent de Schrift ons de Heere God als de grote Bevrijder. Gelijk na de val klinkt al de belofte van de komst van de Bevrijder, Die gekomen is in Gods zending van Zijn Zoon.”

Ds. Muller stelde vervolgens de vraag hoe we deze vrijheid ontvangen. Volgens de predikant is er maar één manier om echt bevrijd te worden en dat is door het geloof in Christus Jezus. Daarvoor moet een mens wel wat hindernissen opruimen, stelde hij. Daarbij valt onder andere te denken aan het ongeloof, het zich niet onvoorwaardelijk aan de Heere toevertrouwen en het zich overeind willen houden met de werken van de wet.

Faillissement

Ds. Muller: „Willen we staan in de vrijheid van de kinderen van God, dan is de prijs daarvan dat we ons leven verliezen.” Of zoals een van de aanwezige ambtsdragers het verwoordde: „We moeten het faillissement van ons eigen vermogen tekenen.”

Verder stelde de predikant uit Bleskensgraaf dat de vrijheid in Christus ons vrijmaakt van de vloek der wet, van de slavernij van de zondemacht, van de heerschappij van de satan en van de dood als de laatste vijand. De vrijheid door het geloof in Christus maakt ons ook vrij tot het dienen in vrijheid.

„De Heilige Geest vernieuwt ons leven, buigt onze wil, zodat we gaan willen wat God wil. Zo bestaat christelijke vrijheid in liefde tot God en tot de naaste.”