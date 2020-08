Bijbelwetenschappers VS willen creationistisch onderzoek stimuleren

Tijdens de Amerikaanse creationistische conferentie Origins 2020 is vorige week de oprichting van de Creation Theology Society (CTS) bekendgemaakt.

Het CTS is een gezelschap van Bijbelwetenschappers dat onderzoek vanuit creationistische waarden initieert en ondersteunt. Het theologieplatform vormt de evenknie van de Creation Geology Society en de Creation Biology Society, die jaarlijks de Origins-conferentie organiseren. Bestuursvoorzitter is Jeremy D. Lyon, universitair hoofddocent Oude Testament en Hebreeuws aan de Truett-McConnell University. Onder anderen Mark F. Rooker, hoogleraar Oude Testament en Hebreeuws aan het Southeastern Baptist Theological Seminary zit in het bestuur.