Bijbelwerk in zwaar weer door coronacrisis

Een verkoopdaling van soms wel 90 procent in winkels. Vertaalprojecten die wereldwijd in de wacht zijn gezet. Maar solidariteit is er nu ook tussen Bijbelgenootschappen, aldus Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Buitenwerf, naast NBG-directeur ook bestuurslid van United Bible Societies, is net terug van vakantie. Met volle inzet is hij weer aan de slag gegaan op het kantoor in Haarlem. De afgelopen maanden waren tropenmaanden voor hem. Corona zette alles op zijn kop. Niet alleen bij het NBG, maar ook bij collega-Bijbelgenootschappen in de hele wereld.

Bijna vijfhonderd vertaal- en distributieprojecten zijn geraakt. Er is een gezamenlijk reddingsfonds ingesteld om het Bijbelwerk in 88 landen bij te staan. Ook het NBG is er nauw bij betrokken, en betaalt er aan mee.

Hoe raakt deze crisis jullie?

„Uiteraard worden ook wij geraakt door de crisis. De economische gevolgen zullen immers nog lang voelbaar zijn, en dat zal op termijn onherroepelijk zijn weerslag hebben op ons. Goede doelen hebben bij een crisis vaak last van een na-ijleffect.”

Waar hebben andere Bijbelgenootschappen mee te kampen door Covid-19?

„Veel Bijbelgenootschappen zijn sterk afhankelijk van boekverkoop voor hun inkomsten, juist ook in minder welvarende landen. Doordat Bijbels ook daar betaalbaar moeten zijn, kunnen ze weinig reserves opbouwen. De crisis treft ze op allerlei manieren: de verkoop verloopt meestal via winkels of depots, maar de lockdowns zijn vaak veel strenger dan in Nederland. Dus de verkoop loopt sterk terug, soms tot wel 90 procent. Veel mensen verliezen hun baan en inkomsten, dus kunnen ze ook geen boeken meer kopen of geld doneren. Personeel wordt zelf ziek of verliest familieleden, en Bijbelgebruik- of Bijbelverspreidingsprojecten kunnen niet doorgaan door de lockdowns.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft gelukkig wel wat vet op de botten. Met een continuïteitsreserve van 3,4 miljoen euro en een totale reserve van tien miljoen. Ze vallen volgens de UBS-grafieken in de categorie ”groen” en zijn dus „vooralsnog safe”, zegt Buitenwerf. Vorig jaar ontving het NBG 7,4 miljoen euro aan baten van particulieren en nog eens bijna 925.000 euro uit onder andere collecte-opbrengsten en van fondsen en stichtingen.

Hoe zit het met de bijbelverkoop? Hebben jullie minder afzet naar bijvoorbeeld boekhandels en evangelische boekwinkels?

„We merken inderdaad dat de boekhandels minder hebben kunnen verkopen door de lockdownmaatregelen. Hoe groot de omzetdaling is daar doen we geen mededelingen over, maar webshops hebben dat slechts ten dele gecompenseerd. Gelukkig zien we vanaf juni weer een opleving in de verkoop.”

Stellen jullie de begroting bij voor 2020 en 2021?

„Uiteraard houden we rekening met effecten van de coronacrisis. De situatie blijft kwetsbaar. Voor dit jaar stellen we de begroting niet bij, maar natuurlijk letten we wel extra goed op alle uitgaven. We zijn dankbaar voor de trouw van onze leden en donateurs, waardoor het financieel vooralsnog goed gaat, en we gelukkig ruimte houden om andere Bijbelgenootschappen te helpen.

De crisis biedt ook kansen. We willen als Nederlands Bijbelgenootschap samen met de kerken graag luisteren naar wat de Bijbel mensen in deze tijd te zeggen heeft. We proberen mensen te helpen de Bijbel te openen als bron van steun en hoop, en als inspiratie om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld via blogs en digitale programma’s, zoals onze actie ”Wat deel jij?” over barmhartigheid. We koppelen Bijbelse inspiratie aan iets wat je kunt doen in deze tijd.”

Hoe belangrijk is solidariteit op dit moment?

,„Als NBG voelen we ons zeer verantwoordelijk voor het werk in Nederland én in de tientallen landen wereldwijd waar we projecten steunen. We willen dus graag onze collega’s helpen de projecten voort te zetten – het is hun werk, maar ook ons werk. We kunnen niet zonder elkaar. Dat maakt ook dat we het solidariteitsfonds zo belangrijk vinden.”