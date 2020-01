Bijbelshop Oudewater als „plek van getuigenis”

Bijbelshop Oudewater wil een veilige haven zijn in de stad. „Even samen op lopen met een klant is ook iets van het Evangelie.”

Met regelmaat druppelen bezoekers de Bijbelshop in het stadshart binnen, deze woensdagmiddag. Meestal gaat het er rustig aan toe: een kaart uitzoeken, een boek laten inpakken. Een oudere heer komt collectebonnen halen. De rust is even weg als er kinderen de zaak binnenrennen. Het zijn de kleinkinderen van vrijwilligster Winnie Verdouw (66), die achter de toonbank staat.

Verdouw is penningmeester van het bestuur van De Veilige Haven, de stichting achter de Bijbelshop. Vanaf het begin, bijna negentien jaar geleden, is ze bij de winkel betrokken. „We willen een plek van ontmoeting zijn, als een haven. In onze zithoek kan iedereen aanschuiven voor een praatje.”

Ook stichtingvoorzitter Tilly Sonneveld (48) is betrokken vanaf het eerste uur. Karakteristiek voor de winkel noemt ze het „kleinschalige. We hebben geen stapels van één boek, wel kan alles besteld worden. We verkopen Bijbels in alle soorten en maten, cadeauartikelen, kaarten en boeken. Zware theologische werken zoals oudvaders hebben we niet, wel toegankelijkere werken van bijvoorbeeld Tim Keller.”

Populair zijn de puzzels die de winkel sinds twee jaar uitleent. Verdouw: „Het kost anderhalve euro per puzzel en je mag er zo lang over doen als je wilt.” Sonneveld: „De puzzels trekken ook mensen die minder met de kerk hebben naar de winkel.”

De drempel om een winkel met ”Bijbel” in de naam binnen te stappen blijkt hoog voor niet-kerkelijken. „Maar het gebeurt wel. Vorige week zocht iemand een stripbijbel. Hij had er zelf weinig mee, maar vond dat zijn kleinzoon kennis van de Bijbel moest nemen”, zegt Sonneveld. „We proberen als medewekers dan iets mee te geven. Iedereen heeft daarin zijn eigen stijl.”

Het zijn geen eenvoudige tijden voor de Bijbelwinkel. Ontlezing gaat Oudewater niet voorbij. Beide vrijwilligers zagen de veranderingen in de winkel. Verdouw: „Dit zijn echt de magere jaren.” Sonneveld: „Vooral de laatste tien jaar. Het meest opvallend is dat er vrijwel geen kinderen meer komen. Op de beurs waar wij inkopen, bieden uitgevers veel minder kinderboeken aan.”

Toen enkele jaren geleden het voortbestaan van de winkel ter discussie kwam, was dat voor veel Oudewaterse kerkleden „een eye-opener”, zegt Sonneveld. „Zij wilden de winkel als plek van getuigenis in Oudewater niet kwijtraken. Sommigen bestellen hier nu standaard hun boeken, ook al moeten ze daar dan een paar dagen op wachten.”

Een plaats om te getuigen in de stad, dat is ook hoe de vrijwilligers de winkel zien. Of er nu veel of weinig publiek komt. Sonneveld: „Juist van de kleine dingen moet je genieten. Bijvoorbeeld door iemand te helpen die een kaart zoekt voor een moeilijke levenssituatie. Even mag je samen op lopen met een klant. Dat is ook iets van het Evangelie. Dan spreek je over een omzet van 1,25 euro, maar over een waarde die je niet in euro’s kunt uitdrukken.”

serie Bijbelshops

Een serie inkijkjes in Nederlandse Bijbelwinkels. Wie staat er achter de toonbank, wat staat er op de planken en wie loopt er zoal binnen? Dinsdag 14 januari deel 2.