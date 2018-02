„Bijbelse vreugde is gave en opdracht”

„Nadenken over God en je vreugde vinden in God horen onlosmakelijk bij elkaar. Het is niet toevallig dat christenen als C. S. Lewis, Pascal en Augustinus die veel schreven over de vreugde in God, diepe denkers waren.”

Dat zei ds. M. K. de Wilde, predikant van de hervormde gemeente te Nijkerk, woensdag tijdens een regioavond van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond, in het Groningse Noordhorn.

Verrast

Ds. De Wilde benadrukte tegenover de dertig aanwezigen dat er bij de Bijbelse vreugde zowel sprake is van een gave als van een opdracht. „De vreugde in Hem is allereerst een vrucht van de Geest. Hij laat de blijdschap in ons leven groeien. Dat doen we niet zelf. Je zegt niet ’s morgens tegen jezelf: Vandaag ga ik blij zijn met God. Zo werkt het niet. Deze vreugde krijg je van de Heere God. Zoals Lewis het zo mooi zegt: verrást door vreugde. Vreugde komt van de andere kant, uit de hemel, als een geschenk.”

Tegelijkertijd laat Paulus in de brief aan de Filippenzen zien dat blijdschap ook een opdracht is aan christenen als hij schrijft: ”Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.”, legde ds. De Wilde uit. „Deze opdracht van Paulus kan alleen worden begrepen als we blijdschap in de Bijbelse zin niet in de eerste plaats zoeken in een blij gevoel of een opgewekt karakter. Deze blijdschap ontstaat wanneer we houvast zoeken en vinden in de Heere Jezus.”

Wanneer we de tijd nemen om te mediteren over het leven, sterven, de opstanding, de hemelvaart en de wederkomst van de Heere Jezus, dan ontvangen we volgens de Nijkerkse predikant de blijdschap van het geloof. „Een groot deel van de geestelijke strijd vindt plaats in onze gedachten. Ook als het gaat om blij zijn. Je wordt blij door geconcentreerd en bewust na te denken over Jezus. Over wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Wat Hij doet. Wat Hij belooft. En dat toe te passen op jezelf. En dat is iets wat zeker in onze drukke en onrustige tijd heel wat discipline en oefening vraagt. Maar zo word je blij.”

Packer

Op deze manier staat de vreugde ook niet tegenover verdriet, maar kan er sprake zijn van vreugde in het verdriet, zegt ds. De Wilde. „Het is onmogelijk om altijd blij te zijn in een wereld waar veel mis en kapot gaat. Bijbelse blijdschap wil niet zeggen dat je je ogen daarvoor sluit. Paulus zegt niet: Doe maar net alsof die dingen er niet zijn. Denk er maar niet aan. Kijk de andere kant op.”

Hij haalt de theoloog Packer aan. „Die zei het eens heel mooi: „Gelovigen hebben een groter hart dan ongelovigen; want verdriet en blijdschap, net als twijfel en hoop, of pijn en vrede, gaan in hun leven samen op een manier die ongelovigen vreemd is.””

Het is volgens de predikant belangrijk om God te dienen met blijdschap omdat hiermee de eer van God op het spel staat.