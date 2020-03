Bijbelse raadgeving van Luther in crisistijd

Bij uitgeverij Scientiae in Alblasserdam verscheen deze week de eerste Nederlandse vertaling van Luthers boek „Ob man vor dem Sterben fliehen möge”.

Dat meldde de uitgeverij donderdag. De Duitse reformator Maarten Luther schrijft daarin over de vraag hoe burgers, artsen en verpleegkundigen moeten handelen in tijden van besmettelijke ziekten. Luther waarschuwt voor roekeloos gedrag en wijst tegelijkertijd op Gods beloften en Zijn wonderlijke zorg. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel of als e-book te downloaden.

