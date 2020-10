Bijbelse podcastserie voor kinderen

De Evangelische Omroep (EO) komt dinsdag met een podcastserie voor kinderen in de leeftijd van negen tot twaalf jaar.

De podcastserie komt twee jaar na de start van de populaire dagelijkse Bijbelpodcast "Eerst dit". Samen met de missionaire Vereniging voor Zending in Nederland (IZB) komt de EO met een variant voor kinderen.

„Geloofsopvoeding is een van de grote taken waar ouders in christelijke kring vandaag voor staan”, zegt Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. „Deze taak is ingewikkeld geworden. De dagelijkse ‘huisliturgie’ in gezinsverband staat onder druk; ze wordt verbrokkeld door sport- en andere buitenschoolse activiteiten. Om ouders een steun in de rug te bieden hebben we "Eerst dit voor kids" ontwikkeld."

Vanaf dinsdag is dagelijks een aflevering te beluisteren. Kinderboekenschrijfster Anke van de Pol leverde de teksten. De podcast vertelt over Daan, een jongen die samen met zijn vader allerlei klusjes doet. Tijdens het werk krijgt hij op een speelse manier Bijbelverhalen te horen.

De eerste reeks duurt zes weken. Als de podcast in een behoefte blijkt te voorzien komt er volgend jaar een vervolg. „Dat is mede afhankelijk van de inkomsten, want we steken er veel tijd en energie in”, zegt Van den Berg.

Voor meer informatie over de podcastserie, zie leerstditvoorkids.n