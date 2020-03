Bijbelse lijnen in filmpje over coronacrisis

Kinderen en jongeren zijn weken thuis omdat de scholen gesloten zijn vanwege het coronavirus. Door thuisonderwijs is het extra druk op de site van ”ABC van het geloof”. Marieke Griffioen: „Ouders zoeken naar begrijpelijke antwoorden op zingevingsvragen.”

Het project ABC van het geloof wil op zijn website in begrijpelijke en eigentijdse taal de inhoud van het christelijk geloof en het gereformeerd belijden aan jongeren doorgeven. Het aantal bezoeken aan de website is de laatste weken explosief gestegen, zegt projectleider Griffioen. „Ouders hebben meer tijd en gelegenheid om in het gezin met Bijbelonderwijs bezig te zijn. En nood brengt bij zingevingsvragen.”

De afgelopen weken verzorgde de projectgroep daarom twee extra mailings over de Bijbel en het coronavirus. „We hebben dit gedaan omdat vanuit de kerken, het onderwijs en jongeren zelf de vraag kwam of we daarover iets zouden kunnen maken.”

Wat is de inhoud van de berichten?

„Een van de berichten gaat over het kernwoord hoop. Dit kernwoord hebben we op de gebruikelijke manier uitgewerkt met een filmpje, een Bijbelrooster en verwerkingen. Daarbij deden we voor ouders een handreiking over hoe ze het kernwoord met kinderen en jongeren kunnen bespreken. Ook zijn er gebedspunten geformuleerd.

We hebben ook een bericht over de coronacrisis gestuurd. Zowel voor jongeren als voor kinderen is een filmpje gemaakt. We bespreken vragen als: „Wat wil God ons met deze crisis zeggen? Wat kunnen we van de coronacrisis leren? Wat betekent dit voor mij?”

Ds. P. D. J. Buijs, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, spreekt in het filmpje voor jongeren over de coronacrisis. De predikant uit Nunspeet geeft een Bijbelse duiding aan de crisis en de gevolgen ervan, die ons allemaal raken.

Bij de filmpjes hebben we ook verschillende verwerkingsmaterialen voor opvoeders gemaakt.”

Is er wel behoefte aan duiding?

„Ja, uit het overweldigende aantal positieve reacties en de mate waarin het filmpje gedeeld is, blijkt dat het duidelijk in een behoefte voorziet. Het filmpje is in een paar dagen meer dan 25.000 keer bekeken. We hebben nog nooit zoveel respons gekregen. De reacties van jongeren, predikanten, ouders en leraren zijn afkomstig uit het hele land.”

Komt er een vervolg?

„Op dit moment bezinnen we ons hierop. Er komen veel mooie initiatieven, maar we moeten oppassen voor een overkill aan informatie. Het platform biedt genoeg mogelijkheden voor opvoeders om aan de slag te gaan.”

Wat is ABC van het geloof nog meer van plan, buiten de reguliere ”woorden” om?

„De kracht van het platform is dat we bezig zijn met de uitleg van Bijbelse kernwoorden. In dit soort specifieke situaties komen we met alternatieven.”

ABC van het geloof, waarin het christelijke gereformeerde Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep (EMG) samenwerken, brengt twaalf kernwoorden per jaar uit.