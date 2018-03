Bijbelse feesten staan centraal bij 16+-conferentie LCJ in Lage Vuursche

„Het paasfeest of Pesach is een beslissend feest waarin het Joodse volk de uittocht en de bevrijding uit Egypte herdenkt”, aldus ds. A. A. Egas. „Zonder die uittocht zou er geen Joods volk meer hebben bestaan.”

De christelijke gereformeerde predikant uit Damwoude sprak zaterdag op de Bijbelstudieconferentie 16+ van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). De bijeenkomst in Lage Vuursche, waaraan dit weekend honderd jongeren deelnamen, had als thema ”Feesten in de Bijbel”. Ds. Egas sprak over Pesach en Pasen.

„Ma nista...” Waarom is deze avond anders dan andere avonden? vraagt een kind op de avond voor Pesach, waarop het Joodse gezin de sedermaaltijd houdt. De vader vertelt dan hoe het volk uit Egypte is bevrijd. „Voor het Joodse volk was dat een allesbeheersende en allesbeslissende gebeurtenis. Door die als heilsgeschiedenis te herdenken en vooral steeds opnieuw te beleven, ontstaat een besef hoe geweldig de God van Israël is”, aldus ds. Egas. Onder de Joden is het feest populair. Uit onderzoek onder Amerikaanse Joden blijkt dat 80 procent van hen het viert, ook als ze verder niets meer met het Joodse geloof doen.

Pesachdocument

De hele Bijbel is één Pesachdocument, stelt ds. Egas. „Het gaat immers van a tot z over de Heere, de God van Israël, Die bevrijdt uit de slavernij van de zonde.” Hij vroeg de jongeren of ze ook weet ervan hebben uit de duisternis uitgeleid en van de zonde bevrijd te zijn.

De predikant liet zien waar op verschillende plaatsen in de Bijbel de instelling van Pesach te vinden is, zoals in Exodus 12:1-28. Centraal daarin staat het slachten van het lam, waarvan het bloed aan de bovendorpel en de posten van het huis gestreken werd. Dat gebeurde in de nacht, de nacht als symbool van angst, vrees, dood en verderf. „De Heere verlost Zijn volk uit die donkere nacht”, aldus ds. Egas. Zeven dagen moest het lam met ongezuurde broden gegeten worden, „als symbool van ellende.”

De predikant ging uitgebreid in op de vraag hoe Pesach nu gevierd wordt door de Joden. Hoe teksten worden gelezen, liederen worden gezongen, vier bekers of glazen wijn worden gedronken, waarbij de vijfde doelt op het wachten op de komst van de profeet Elia, voor wie de deur wordt opengezet.

Ds. Egas: „De Heere Jezus heeft met Zijn discipelen Pesach gevierd. Hij is het ware Paaslam. Zoals bij Pesach het gehele lam moest worden gegeten, zo kan ook Christus niet gedeeld worden en ook niet gedeeltelijk worden ontvangen. We hebben Hem nodig in Zijn lijden, om ook deel te hebben aan Zijn verheerlijking.”

Aparte positie

Volgens de predikant uit Damwoude nemen Messiasbelijdende Joden tussen Joden en christenen een aparte positie in. „Zij vieren geen Pasen, wel Pesach. Zij zeggen dat Christus het feest niet afschafte, maar er door zijn dood en opstanding een diepere betekenis aan gaf. Vervolgens wijzen ze erop dat hun erkenning dat Jezus de Messias is, niet betekent dat hun Joods-zijn ophoudt. Nog steeds zijn ze fysieke afstammelingen van Abraham. Door het vieren van Pesach onderscheiden Messiasbelijdende Joden zich nadrukkelijk van de christelijke kerk”, aldus ds. Egas.

Vrijdagavond sprak ds. A. D. Fokkema uit Kerkwerve over ”Joodse feestdagen: een instelling van God”. Zaterdagavond behandelde ds. A. Brons uit Kampen de betekenis van het Eerstelingenfeest, het Wekenfeest, Verzoendag en Loofhuttenfeest. Zondagmorgen beluisterden de conferentiedeelnemers in de cgk Naarden een preek van ds. J. Bos over sabbat en zondag. Aan het einde van de zondagmiddag preekte ds. J. Hoefnagel in de cgk Zeist voor de gemeente en de conferentiegangers over ”Feest van de bazuinen”.