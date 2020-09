Bijbelse boodschap via het reclamebord in Duitsland

Op steeds meer plaatsen in Duitsland zijn ze te zien: grote borden met een Bijbeltekst erop. Amos 4:12, bijvoorbeeld: „Bereid u zich erop voor, uw God te ontmoeten!” „Eigenlijk willen we het hele land bestrijken”, zegt Gotthelf Müller van het team Christlicher Plakatdienst.

Langs hoofdwegen, bij tankstations, op treinstations en gebouwen: overal kunnen de megaposters hangen. En het worden er alleen maar meer, laat Müller weten. „Vorig jaar hebben we zo’n 3400 affiches opgehangen, afgelopen maand zaten we al op meer dan 5300.”

De ”Christlicher Plakatdienst e.V.” bevindt zich in Bergneustadt, ten oosten van Keulen. Hier woont ook haar grondlegger, Erhard von der Mark. Hij nam het posterwerk over van „een broeder uit Keulen”, aldus Müller, en richtte in 1992 de Christliche Plakatdienst op. „De motivatie was de oproep van onze Heere: ... ga heen in de gehele wereld en predik het Evangelie aan de gehele schepping.” Sinds 2003 is de dienst een vereniging, waarvan Von der Mark tot 2014 voorzitter was. In dat jaar moest hij zijn functie om gezondheidsredenen neerleggen.

Tot een denominatie rekent de oprichter zich niet. Müller: „Hij is een wedergeboren christen die niet tot een kerkverband behoort – zoals alle verenigingsleden.”

Zoekende mensen

Op dit moment zijn er posters met negen verschillende teksten uit, of gebaseerd op, de Bijbel in omloop. Alle hebben ze een „duidelijk evangelisatorische boodschap. Ze worden ook onder gebed uitgezocht.” Hangen er in een stad meerdere exemplaren, dan is het de bedoeling dat de teksten variëren.

De affiches worden doorgaans opgehangen door een bedrijf dat gespecialiseerd is in buitenreclame, „en waarmee we al jaren samenwerken”, zegt Müller. Meestal zijn ze tien dagen lang te zien. „Sinds drie jaar doen we dat het hele jaar door. Daarvoor gebeurde het alleen in de zomerperiode.”

Op elk reclamebord zijn ook het telefoonnummer en e-mailadres van de Christlicher Plakatdienst te vinden, met behulp waarvan mensen een Nieuwe Testament of complete Bijbel kunnen bestellen. Wat ook gebeurt. „Wij zien het zo dat onze Heere in de hemel de locatie van de posters zo bestuurt dat zoekende mensen het Woord van God lezen en een Bijbel bestellen. En we merken dat heel duidelijk aan de bestellingen die we krijgen.”

De posters zijn Duitstalig, maar niet alleen. „Voor het grensgebied in Zuid-Duitsland werken we ook met tweetalige affiches: Duits en Frans. Voor wijken in Duitse steden waar veel Turkssprekende mensen wonen, hebben we posters in het Duits en Turks. En sinds de vluchtelingencrisis in Europa, 2015, kennen we ook Duits-Arabische posters, waarvan we er nog altijd veel ophangen.”

De werkzaamheden breiden zich steeds verder uit. Dat moet ook, vindt Müller. „Eigenlijk willen we het hele land met de posters bestrijken.”

Dat moet wel wat kosten. Hoe financiert u de vele honderden reclameborden?

„We worden uitsluitend via giften gefinancierd, en daarvan betalen we de posters zelf, de huur van de borden, de lectuur en de verzendkosten. De verenigingsleden en het bestuur zijn op vrijwillige basis actief.”

Behalve de posters met de Bijbelteksten verspreidt de organisatie uit Bergneustadt platen met daarop ”De smalle en de brede weg”, in een eigentijdse versie. „Deze zijn niet bedoeld voor langs de weg. Ze worden door particulieren besteld, die ze in hun gemeente of woning ophangen en het erbij behorende traktaat uitdelen.”

Welke reacties krijgt u zoal?

„Naast bestellingen van artikelen via onze website –Bijbels, Nieuwe Testamenten, evangelisatie- of verdiepende christelijke lectuur– krijgen we per e-mail of telefonisch aanvragen rond Bijbelse thema’s, ook bemoedigingen van christenen uit het hele land. Anderzijds ontvangen we ook geërgerde reacties en beledigingen. Maar dat hoort erbij, leert Johannes 15:20.

Een mooie reactie kregen we laatst van een vrouw die een aantal jaar geleden tot bekering was gekomen en die nu Arabisch aan het leren is, met als doel Arabische vrouwen het Evangelie te brengen. Bij een autorit met haar ongelovige vader, die lange tijd zeer afwijzend tegenover haar bekering had gestaan, waren ze langs zo’n reclamebord gekomen. De manier waarop haar vader daarop had gereageerd was voor haar erg bemoedigend geweest.”

Hoe zou u het geestelijk klimaat in Duitsland op dit moment willen typeren?

„Ik vind het nog niet zo gemakkelijk om die vraag te beantwoorden – ik kan moeilijk voor ons hele land spreken. Maar we zijn ons ervan bewust dat we in de laatste dagen leven: 2 Timotheüs 3:1-9. We worden geroepen om onze Heere trouw te zijn én te blijven.”