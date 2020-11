Bijbels museum in Frankfurt met sluiting bedreigd

Het Bijbels museum in Frankfurt am Main gaat mogelijk dicht. Het museum wil er echter voor vechten om open te blijven, aldus ds. Veit Dinkelaker dinsdag tegenover de Duitse nieuwsdienst Idea.

De predikant volgt begin volgend jaar de huidige directeur van het Bibelhaus Erlebnis Museum, Jürgen Schefzyk, op. Aanleiding voor zijn stellingname is een voorstel van de Evangelische Kerk in Hessen en Nassau (EKHN), dat volgende week op haar synode in Alsfeld wordt besproken. Dit plan houdt in dat de kerk, wegens bezuinigingen, de jaarlijkse subsidie van ongeveer 616.000 euro aan het Frankfurter Bijbelgenootschap, ten behoeve van de exploitatie van het museum, per 31 december 2024 stopzet.

Volgens Dinkelaker is het Bijbels museum volkomen verrast door het voorstel, omdat de synode vorig jaar nog over uitbreiding van het museum of zelfs nieuwbouw sprak. Vanwege de kosten wees de meerderheid dit toen af. Maar dat het kerkbestuur nu met een voorstel komt dat het einde van het museum betekent, „hadden we niet verwacht”, aldus Dinkelaker. Met synodeleden worden nu gesprekken gevoerd. „We geven de moed niet op.”

Dinkelaker omschrijft het Bibelhaus als het enige Bijbels museum in Duitsland dat het ontstaan van de Heilige Schrift tussen de tweede eeuw voor en de tweede eeuw na Christus belicht aan de hand van originele archeologische vondsten. Het museum heeft een contract met de Israel Antiquities Authority, waardoor het opgravingsvondsten uit Israël zelfstandig kan tentoonstellen.

Elk jaar bezoeken zo’n 23.000 jongeren het museum, dat met tien universiteiten samenwerkt.

Volgens mediaberichten beschouwt de voorzitter van het Frankfurter Bijbelgenootschap, Thomas Kreuzer, het voornemen van de EKHN als een fout. Hij ziet het Bijbels museum als een van de ”vuurtorenprojecten” van de kerk.