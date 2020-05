Bijbels Museum Amsterdam blijft ook na 1 juni dicht

Het Bijbels Museum in het Cromhouthuis in Amsterdam sluit definitief haar deuren. Dat meldt het museum deze week in een persbericht.

Vrijdag 13 maart bleek de laatste dag waarop publiek het museum aan de Herengracht kon bezoeken. Het museum, dat een ontmoetingsplaats wilde zijn voor Bijbel, kunst en cultuur, maakt een overgang door naar een museale projectorganisatie. In juli verhuist het kantoor naar de Protestantse Diaconie in Amsterdam. Het museum gaat daar door met waar het de afgelopen twee jaar succesvol mee was: het produceren en presenteren van tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s en verhalen op verschillende plekken in het land.

De komende weken vervoeren kunsttransporteurs de collectie naar het Joods Historisch Museum, het Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis.

Op 2 juni start de ontmanteling van het beroemde kabinet van ds. Leendert Schouten met de maquette van de Tempelberg. Deze kerncollectie gaat naar Rijksmuseum het Catharijneconvent. Het proces van overdracht van de eigen collectie aan museale en erfgoedpartners zal eind juni zijn afgerond.