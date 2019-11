Bijbelpodcast ”Eerst Dit” is groot succes

Het overtrof hun verwachtingen. De dagelijkse Bijbelpodcast ”Eerst Dit” heeft na een jaar 44.000 abonnees op WhatsApp. „Noem het een moderne vorm van stille tijd”, zegt redactielid Wilfred van Rijn.

”Eerst dit” is de dagelijkse Bijbelpodcast van de missionaire organisatie IZB en de Evangelische Omroep. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een zeven minuten durende podcast in hun WhatsApp, met een Bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven.

De primaire doelgroep bestaat uit mensen in „het spitsuur van het leven”, tussen 25 en 40 jaar, die het in de drukte van elke dag aan tijd en rust ontbreekt om een moment te nemen voor Bijbellezen en gebed. Maar de abonnees zijn ook buiten deze leeftijd te vinden. De luisteraars zijn afkomstig uit allerlei kerken, zij het dat de Protestantse Kerk (27 procent) en daarbinnen de Gereformeerde Bondsgemeenten (27 procent) het sterkst zijn vertegenwoordigd.

Toelichting

Tijdens een lunchgesprek in het EO-gebouw in Hilversum lichtten donderdag de vijf vaste medewerkers en de redactieleden vanuit de EO het doel van de podcast toe. De vaste medewerkers zijn dr. Kees van Ekris (Zeist; IZB), ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven), ds. Dirk de Bree (Utrecht), ds. Jeannette Westerkamp (Houten) en ds. Jan-Maarten Goedhart (IZB-Focus).

Het team laat weten dat het maken van een podcast een totaal andere creativiteit vergt dan het verzorgen van een preek. Dr. Van Ekris vindt een kerkdienst enerzijds persoonlijker, omdat je de mensen vlak voor je ziet. Anderzijds biedt een podcast de mogelijkheid van een vrijere verhouding tot de luisteraar. „Het is een aparte paradox: enerzijds is het medium anoniem, anderzijds is er een bijzondere vorm van omgang en voelt het aan alsof je samen een gesprek voert.”

Ook ds. Goedhart wijst op het intieme karakter van een podcast. „Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat ik veel dichter bij de luisteraar kom. Het is anoniem en intiem tegelijk. Je komt letterlijk binnen in het dagelijks leven. De luisteraar zit in de auto of in de trein, op weg naar zijn of haar werk, zit aan het ontbijt of ligt zelfs nog in bed.”

Een Bijbelpodcast is vrijer en tegelijkertijd vluchtiger en fragmentarischer, stelt ds. Ouwerkerk, maar je bent wel in dialoog met je luisteraars en je probeert ervoor te zorgen dat de Bijbeltekst het eigen leven raakt.

Ds. De Bree merkt op dat hij met een podcast eigenlijk meer mensen bereikt dan met zijn preek. Maar het kost hem toch een paar uur voorbereiding. „Je wordt gedwongen om je boodschap in enkele minuten samen te vatten. Eerst zag ik de podcasts als kleine preken, maar dat heb ik afgeleerd. Je kunt hoogstens enkele gedachten uit een Bijbeltekst naar voren brengen.”

Missionair

”Eerst dit” heeft ook iets missionairs. Ds. Westerkamp weet van een bedrijf waarin men tijdens een lunch samen naar de podcast luistert, als ware het een TWR-uitzending. En wat te denken van ouders die een Bijbelpodcast naar hun kinderen appen die niet meer naar de kerk gaan, aldus dr. Van Ekris.

Om te voorkomen dat de afleveringen een aaneenschakeling zijn van favoriete Bijbelgedeelten, wordt het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap gevolgd. De beide deelnemende organisaties denken al aan meer toepassingen, zoals het ontwikkelen van een eigen App en een kinderpodcast. Podcast is enorm in opkomst, aldus de organisatoren, omdat de audiouitzendingen voorzien in een behoefte: mensen kunnen anoniem en op hún eigen tijd de boodschap beluisteren.

De Bijbelpodcast heeft wel het risico het zelfstandig Bijbellezen in de morgen te vervangen, zegt dr. Van Ekris. „Maar degenen die daar echt aan gewend zijn, zullen dat blijven doen, en bij wie deze gewoonte is verdwenen, zal de nieuwe vorm met vreugde worden omarmd.”