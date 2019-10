Bijbelorganisaties willen Evangelie verspreiden onder twee miljoen gevangenen

Bible League International (BLI) en Prison Fellowschip International (PFI) zijn gestart met een samenwerking om de komende vijf jaar gevangenen in 59 landen te bereiken met het Evangelie. Beide organisaties voeren al jaren programma’s uit onder gevangenen, gericht op evangelisatie en discipelschap.

Nu bundelen ze de krachten om twee miljoen gevangenen het Evangelie te kunnen geven. Inmiddels is er een start gemaakt in Santiago. „De organisaties vullen elkaar aan op gebied van sterke punten, programma’s en relaties. Vandaar deze samenwerking”, vertelt Jos Snoep, directeur van Bible League International. „Door deze samenwerking kunnen we veel meer gevangenen bereiken met het Woord van God, waardoor hun leven zal veranderen. Niet alleen nu, maar voor de eeuwigheid.”