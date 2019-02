In Oldebroek had dinsdag en woensdag een „Bijbelleesmarathon” plaats. Aanleiding vormde het vijfjarig bestaan van GlobalRize (zending via internet).

Tientallen vrijwilligers wisselden elkaar af tijdens het lezen van het Nieuwe Testament en de Psalmen. GlobalRize beheert de Engelstalige Facebookpagina Biblword, met volgens de site van de organisatie 3,6 miljoen abonnees en een maandelijks bereik van tientallen miljoenen mensen.