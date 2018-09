„Bijbelboek Openbaring heeft wortels in Oude Testament”

Het Bijbelboek Openbaring is alleen te begrijpen vanuit het Oude Testament, meent prof. dr. Mart-Jan Paul. „De God Die aan het begin stond, is de God die de toekomst realiseert.”

De hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en eindredacteur van de Studiebijbel Oude Testament sprak zaterdag tijdens een symposium over het Bijbelboek Openbaring. De bijeenkomst was georganiseerd door het Centrum voor Bijbelonderzoek, uitgever van de StudieBijbel. Er waren meer dan honderd bezoekers naar de Pniëlkerk te Veenendaal gekomen.

Prof. Paul noemde het boek Openbaring een „door en door Joods geschrift, dat alleen begrepen kan worden vanuit het Oude Testament. De God die aan het begin staat, is de God die de toekomst realiseert.”

Uit diverse Bijbelboeken zijn ideeën en teksten overgenomen, aldus prof. Paul. Hij verwees onder meer naar Genesis, Exodus, Psalmen, Kronieken, Ezechiël, Jesaja en Daniël. De passages over de draak en de slang in Openbaring 12 gaan terug op Genesis 3, naar de slang die Eva verleidde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de rivier met de vruchten en de boom des levens in de laatste hoofdstukken van Openbaring hebben te maken met de geschiedenis van het paradijs in Genesis, aldus de hoogleraar.

Uit het boek Kronieken komen woorden van de tempeldienst en de tempelliturgie: de ark, de tent der getuigenis, het voorhof en het offer van Christus, alsook het blazen op de bazuin.

Uit het boek Ezechiël zijn de beelden afkomstig van de dieren met vleugels, de troon in de hemel en de nieuwe tempel met twaalf poorten, evenals de strijd tegen Gog en Magog, aldus prof. Paul.

Drs. Gijs van den Brink, redacteur van de Studiebijbel, vindt Openbaring een heel actueel Bijbelboek. Hij noemde de visie op het milieu en verwees naar Openbaring 8, waar allerlei milieurampen worden beschreven. De milieucrisis is volgens hem veroorzaakt door „westerse wetenschap en technologie.”

Ook voor de visie op de overheid is het boek voor christenen van nu van belang, betoogde hij met een verwijzing naar Openbaring 13. Hier is de overheid een beest dat christenen vervolgt, iets wat in veel landen nu al realiteit is. In het verlengde daarvan ziet hij Openbaring 18, over Babylon, een sterke macht die zich stelt tegen God. „Godsdienst, politiek en economie hebben hier een verbond met elkaar gesloten. Het hart van de Babelcultuur is een alles uitbuitende economie. Daarmee zijn in de westerse wereld met zijn technologische ontwikkelingen overeenkomsten te zien.”

Ook wat betreft andere aspecten van de toekomst is Openbaring een actueel boek, stelde drs. Van den Brink. „Hierin staat dat de aarde tot een einde komt door middel van steeds grotere crises vol dood, verderf en vernietiging. Dat vormt een tegenstelling met het denken van deze tijd waarin men meent dat het steeds beter wordt.”

Het boek Openbaring is volgens Van den Brink tegelijk een „krachtig getuigenis van het uiteindelijke behoud van deze aarde die wordt omgevormd tot een nieuwe aarde.”

Het studiebijbelboek Openbaring is vanaf nu verkrijgbaar in een nieuwe omslag. Ook de boeken Genesis en Exodus zijn in een nieuw jasje verschenen. Andere delen volgen.

Er is ook een nieuwe versie van de online Studiebijbel beschikbaar, waarin verwijzingen, notities en markeringen mogelijk zijn. Via de bibliotheek beschikken de gebruikers over meer dan twintig Bijbelvertalingen. De StudieBijbelMobile, die geschikt is voor tablet en smartphone, kan gesynchroniseerd worden met het programma op de computer. De onlineversie is er ook in het Spaans: BibliaDeEstudio, die inmiddels door meer dan 6000 mensen in Centraal- en Zuid-Amerika gebruikt wordt.