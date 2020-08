Bijbel vertaald in 700 talen

De gehele Bijbel is sinds het begin van deze week in 700 verschillende talen beschikbaar.

Dat meldde de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 151 Bijbelgenootschappen, deze week.

Per 1 januari dit jaar stond de teller van Bijbelvertalingen nog op 694. De vorige „mijlpaal” –vertalingen in 600 talen– werd zeven jaar geleden bereikt.

In welke taal precies de 700e vertaling beschikbaar kwam, valt volgens de UBS niet te zeggen. Zo verandert soms de status van een taal waarin de Bijbel al langer beschikbaar is, waardoor deze taal niet meer meetelt. Of het gereedkomen van een vertaling wordt pas na verloop van tijd opgenomen in de statistieken.

De Bijbelgenootschappen werken aan een meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in totaal 1200 vertaalprojecten af te ronden. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ondersteunt als lid van de UBS tientallen vertaalprojecten.