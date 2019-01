Bijbel is basis voor Shaare Zedek Ziekenhuis

Het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem wordt gedragen door Gods Woord, aldus Uri Schwarz. „Iedereen die onze hulp nodig heeft, krijgt die ook. Het ziekenhuis maakt geen onderscheid tussen Joden of Palestijnen.”

Uri Schwarz, hoofd van de afdeling materiaalontwikkeling van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem, sprak woensdagavond in de hervormde Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel over ”De betekenis en waarde van het leven in de Joodse visie, gebaseerd op de Bijbel”.

Leven is in het jodendom alles, stelde Schwarz. „Wat leven betekent, wordt ons in de eerste vijf boeken van Mozes beschreven.” Abram was de eerste mens in het jodendom, gaf hij aan. „In hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.”

De Tien Geboden en de 613 Joodse wetten zijn volgens Schwarz bepalend voor het Joodse leven. „Elke dag gaan ze met ons mee.”

Duizend bedden

Het in 1903 gestichte Shaare Zedek Ziekenhuis is met duizend bedden het grootste ziekenhuis in het centrum van Jeruzalem. Het orthodoxe Bikur Cholim ziekenhuis is de tweede campus van het Shaare Zedek en dient als polikliniek. Jaarlijks worden meer dan 750.000 mensen behandeld, en op de spoedeisende hulp nog eens bijna 160.000.

Ook worden er elk jaar bijna 750.000 baby’s geboren, waarvan 8 procent te vroeg het levenslicht ziet. De westerse wereld kent geen enkel ziekenhuis met een dergelijk aantal geboorten.

De deuren van het ziekenhuis staan als poorten (Shaare) van Gods gerechtigheid (Zedek) open voor allen die hulp nodig hebben, zonder enig onderscheid in ras, nationaliteit, religie, rijk of arm, aldus Schwarz. „Zo kan het zijn dat een terrorist op dezelfde kamer ligt als de gewonden die hij bij een aanslag gemaakt heeft.” Volgens Schwarz ontstaan in het ziekenhuis vriendschappen tussen Joden en Arabieren.

Onafhankelijk

Het ziekenhuis is onafhankelijk, krijgt nauwelijks overheidssubsidie en wordt gesteund door negen orthodox-joodse stichtingen, verspreid over de hele wereld. De Nederlandse Stichting Shaare Zedek is de enige christelijke organisatie die een bijdrage levert.

Het ziekenhuis in Jeruzalem heeft een leidende positie in pijnbestrijding en palliatieve zorg en staat hoog aangeschreven in medische ontwikkelingen. „Maar wie we ook zijn en wat we ook doen, er is één Dokter die als Heelmeester boven ons staat”, aldus Schwarz.

Sabbat

Na zes dagen werken houdt het hele Shaare Zedek Ziekenhuis sabbat. Een dag van rust, zowel in als ziekenhuis als privé. „Die dag is ons door God als de mooiste gift gegeven”, zei Schwarz. Die rust wordt volgens hem overgebracht op de patiënten wanneer de sabbatkaarsen worden ontstoken. „Iedereen in het ziekenhuis moet het gevoel hebben thuis te zijn.”

Tijdens de bijeenkomst in Capelle overhandigde het Shaare Zedek Koor aan Schwarz een cheque van 12.000 euro, geld dat tijdens zangavonden is opgebracht.