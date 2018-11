Bijbel in Noord-Samisch beschikbaar

Het Noorse Bijbelgenootschap heeft het Oude Testament uitgebracht in het Noord-Samisch. Het is voor het eerst dat dit deel van de Bijbel beschikbaar is in de Lapse taal.

De vertaling, waaraan sinds 1999 gewerkt is, werd opgesteld samen met Finse en Zweedse collega’s. Het Finse Bijbelgenootschap is blij met de vertaling: „Het versterkt de ontwikkeling van de Samische gemeenschap.”

Dat de Bijbel nu in eigen taal te lezen is, raakt theoloog Helga West diep, zegt zij op de site van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland. „Nu spreekt de Bijbel echt tot me.” De taal wordt door ongeveer 20.000 mensen gesproken, vooral in het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland.