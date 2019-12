Bijbel in modern Hebreeuws beschikbaar

Het Bijbelgenootschap in Israël heeft voor het eerst in de geschiedenis een Bijbel in modern Hebreeuws met kanttekeningen beschikbaar gesteld. Dat meldde het Comité Gemeentehulp Israël vorige week op zijn website.

Het Oude en Nieuwe Testament zijn vertaald in modern Hebreeuws. Op elke pagina van de nieuwe uitgave staan uitleg van moeilijke woorden en verwijzingen naar andere Bijbelboeken. De vorige Hebreeuwse vertaling, uit de jaren zeventig, is volgens het CGI voor veel mensen in Israël niet meer goed te lezen.

