Bijbel helpt computer taal informeel te maken

De Bijbel helpt wetenschappers met het overzetten van formele tekst in informele en omgekeerd. Wetenschappers aan het Amerikaanse Dartmouth College ontwikkelden daarvoor een computerprogramma op basis van diverse Bijbelvertalingen.

Dat meldde de wetenschappelijke nieuwswebsite eurekalert.org woensdag.

Volgens de ontwikkelaars zorgt het gebruik van de Bijbel voor een ongeëvenaarde kwaliteit van het algoritme dat gebruikt wordt voor de computervertaling. Andere algoritmen die met hetzelfde doel ontwikkeld zijn, gebruikten bijvoorbeeld teksten van Shakespeare en Wikipediapagina’s. Die kunnen niet tippen aan de kwaliteit van de vertalingen die gebaseerd zijn op de Bijbel. Het team gebruikte diverse Engelse Bijbelvertalingen: van de bekende King James tot de Bible in Basic English. Computervertalingen zoals Google Translate bestaan al langer. Hulpmiddelen voor het omzetten van een tekst naar verschillende stijlen van dezelfde taal nog niet. Het nieuwe hulpmiddel kan bijvoorbeeld een ingewikkelde tekst omzetten in een toegankelijke tekst. Het vervangt dan onder andere moeilijke woorden door meer begrijpelijke woorden.

De Bijbel is in het Engels in heel diverse stijlen vertaald. Het algoritme gebruikt die verschillende vertalingen om te bepalen welke woorden vervangen moeten worden en geeft een alternatief. Bijkomend voordeel is dat de Bijbel is opgedeeld in verzen en hoofdstukken. Dat maakt het automatisch vertalen gemakkelijker.